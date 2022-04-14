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ИТ-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на Госуслугах

Работодатели смогут подать заявку на Госуслугах с 19 апреля. Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений.

Рубрики:  Общество

Условия для включения сотрудника в список:

·  гражданство РФ;

·  возраст от 18 до 27 лет;

·  работа по трудовому договору;

·  нормальная продолжительность рабочего дня;

·  высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;

·  сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В форму нужно будет внести следующие данные сотрудников:

·  ФИО;

·  дату и место рождения;

·  СНИЛС;

·  место жительства;

·  наименование вуза и дату выпуска;

·  номер диплома;

·  специальность;

·  стаж работы в аккредитованной компании;

·  военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

 