ИТ-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на Госуслугах

Условия для включения сотрудника в список:

· гражданство РФ;

· возраст от 18 до 27 лет;

· работа по трудовому договору;

· нормальная продолжительность рабочего дня;

· высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;

· сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В форму нужно будет внести следующие данные сотрудников:

· ФИО;

· дату и место рождения;

· СНИЛС;

· место жительства;

· наименование вуза и дату выпуска;

· номер диплома;

· специальность;

· стаж работы в аккредитованной компании;

· военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.