ИТ-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на Госуслугах
Работодатели смогут подать заявку на Госуслугах с 19 апреля. Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений.
Условия для включения сотрудника в список:
· гражданство РФ;
· возраст от 18 до 27 лет;
· работа по трудовому договору;
· нормальная продолжительность рабочего дня;
· высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;
· сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устроился на работу в течение года после окончания учебы.
В форму нужно будет внести следующие данные сотрудников:
· ФИО;
· дату и место рождения;
· СНИЛС;
· место жительства;
· наименование вуза и дату выпуска;
· номер диплома;
· специальность;
· стаж работы в аккредитованной компании;
· военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.
Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.