Ленинградские аграрии поддержат посевную на Донбассе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на коллегии агропромышленного комплекса региона обратился к землякам с просьбой поддержать коллег, оказавшихся в сложной ситуации и помочь с посевной.

«Сейчас идёт специальная операция на Донбассе и мы рассчитываем, что Луганская и Донецкая республики вернуться в границы своих территорий, которые были до 2014 года. Есть просьба, исходя из наших возможностей, оказать помощь в семенном материале для того, чтобы провести весенние полевые работы в Донецкой и Луганской республиках», — обратился к аграриям области глава региона.

Руководители ведущих предприятий АПК области поддержали инициативу, понимая важность сохранения сельхозпроизводства на Донбассе.

Сегодня в Ленинградской области запас семян яровых зерновых культур составляет 110% от собственных потребности, семенного картофеля — 120%, многолетних трав — более 100 % от потребности.