Трудовые вопросы помогут решить в МФЦ

Консультации касаются самых популярных вопросов в области трудового права: заключения, изменения или расторжения трудовых договоров, установления, исчисления и выплаты заработной платы, предоставления гарантий и компенсаций работникам, расследования несчастных случаев на производстве и многих других.

Подать заявление можно в любом МФЦ независимо от места регистрации гражданина или места нахождения юридического лица. Услуга предоставляется во всех филиалах, отделах, удаленных рабочих местах и бизнес-офисах.

МФЦ примет заявление гражданина о получении разъяснений в области трудового права, а сотрудники Государственной инспекции труда направят подробные ответы заявителю тем способом, который будет указан в заявлении: почтовым отправлением или на адрес электронной почты.

С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте МФЦ.