Регион софинансирует детские выплаты

За принятие изменений депутаты проголосовали единогласно, уточнив технические вопросы у первого заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Романа Маркова и председателя комитета по социальной защите населения Анастасии Толмачевой.

Решение о новой выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет было принято президентом России Владимиром Путиным. Право на получение ежемесячной выплаты будут иметь семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области. В 2022 году он составляет 12781 рубль.

Согласно принятым поправкам, Ленинградская область софинансирует объем выплат в размере 49% Таким образом, из бюджета региона будет выделено 1 млрд 683 млн рублей.

Подать заявление о назначении выплаты можно будет с 1 мая этого года в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, через МФЦ или портал Госуслуги.