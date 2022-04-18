Платформа «Сделано в России» ждет ленинградских предпринимателей

На madeinrussia.ru предпринимателям помогают в продвижении продуктов и поиске партнеров, а государству — в решении задач по импортозамещению. Главные цели платформы и создания одноименного движения «Сделано в России» - развитие отечественных брендов, кампании по их продвижению, информационная поддержка и помощь предпринимателям.

Проект дает ориентиры для принятия решений в сложившейся кризисной ситуации. Его воплощают Фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Яндекс.

Представители малого бизнеса смогут бесплатно публиковать и распространять информацию на платформе «Сделано в России». Ленинградских предпринимателей и организации также ждут для участия в проекте.

В систему входят новостные ленты, каталоги компаний и экспертов. Аудитория проекта - читатели из 114 стран, участники - уже более 1500 отечественных предприятий.