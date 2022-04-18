В Ленинградской области стартуют субботники #команды47

«Объявляем конкурс среди жителей, общественных организаций и активистов по проведению акций «Чистый лес», «Чистый берег» и других. Будем награждать районы и общественные организации в разных номинациях — от уборки лесов и берегов до экологических и образовательных акций», – сказал Александр Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти и поручил разработать регламент конкурса на этой неделе.

Уборка территорий по традиции начнется с памятных мест и мемориалов. До 9 мая все они будут приведены в порядок. До 21 мая состоятся акции «Чистый лес» и «Чистый берег».

Сегодня субботники стартуют в южных районах региона, а до конца недели — по всей области. Также в майские праздники начнется уборка общественных территорий во всех населенных пунктах региона. Предстоит привести в порядок 1647 памятников и мемориалов, парки, скверы, набережные, другие общественные и дворовые пространства.

В субботниках традиционно принимают участие жители, активисты, сотрудники комитетов администрации Ленинградской области и муниципальных администраций. Централизованная уборка территорий и вывоз мусора продлятся до 21 мая.