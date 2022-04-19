«Как сыр в масле»: новый склад – новые возможности

Свой склад компания «Как сыр в масле» построила в Гатчине, на Индустриальной улице в промзоне, рядом со строительным гипермаркетом «Петрович». Удобное местоположение, большая территория, парковка, современное оборудование. Площадь склада – 1200 квадратных метров, есть отдельные холодильные помещения, офисы, комнаты для персонала, кухня, санузел, отопление.

Открытие нового склада – знаменательное событие в жизни компании. Поздравить «Как сыр в масле» и его сотрудников приехали руководители города и района. Ленточку на входе перерезали желтую – под фирменный цвет «сыра в масле».

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, поздравляя руководителя компании «Как сыр в масле» Александра Свердлина, отметила, что его торговая сеть не только выстояла в эпоху экономических катаклизмов, но и продолжает развиваться. Яркий пример тому – открытие нового склада.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко подчеркнул уникальность сети «Как сыр в масле», которая работает и развивается, не торгуя, притом, алкоголем и табачной продукцией.

В магазинах компании продаются только российские и белорусские продукты высокого качества – здесь вы не найдете «осетрины второй свежести».

По-прежнему по окрестным деревням и селам круглый год ездит автолавка. С коммерческой точки зрения проект малорентабельный, автомобиль, разъезжающий по нашим разбитым дорогам, постоянно ломается. Финансовый результат плачевный – вся выручка уходит на ремонт машины. Но как только заходит речь о закрытии этого проекта, поднимается волна протеста: жители отдаленных деревень нуждаются в услугах автолавки, они готовы ждать ее круглосуточно, и компания «Как сыр в масле» продолжает развозить продукты.

Кроме того, «Как сыр в масле» принимает заказы и на сайте. Этой услугой пользуются, в основном, жители сельской местности. Для доставки у компании есть небольшой автомобиль.

Возможно, на территории склада тоже появится розничный магазин – для сотрудников и покупателей «Петровича» и всех, кто работает в промзоне. Людмила Нещадим заметила, что, как только Индустриальную улицу отремонтируют, можно будет подумать о муниципальном автобусном маршруте – с велодорожкой. Чтобы «безлошадным» жителям удобно было добираться на общественном транспорте.

- Открытие этого склада – эпохальное событие для нашей компании, – поделился Александр Свердлин. – До сих пор мы арендовали склады в райпо. На первом этапе это была хорошая основа для нашего развития. Но впоследствии стало понятно, что склады райпо – старые, развиваться на их базе невозможно, помещения не соответствуют современным санитарным нормам. Кроме того, они были неудобны с точки зрения логистики. Мы обратились в администрацию, и нам выделили землю для организации склада, за что мы очень благодарны.

Александр Семенович признался, что построить склад было делом архи-непростым. Строительство несколько раз откладывалось из-за кризисов и подорожаний. Но, к счастью, успели завершить работы до начала спецоперации, и склад начал функционировать.

- Склад – это основа развития компании, – заметил Александр Свердлин. – Это качество обслуживания наших и других магазинов, это работа сотрудников в хороших условиях и, в итоге, качество обслуживания населения.

Екатерина Дзюба