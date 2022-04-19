Музей-усадьба Рождествено присоединился к Международному дню охраны памятников

Одной из первых в Музейном агентстве Ленинградской области в Санкт-Петербурге открылась выставка проектных работы студентов архитектурного факультета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, посвященная реставрации объектов культурного наследия 47 региона.

Музей-усадьба Рождествено, несмотря на проводимые реставрационные работы, участвует в проекте онлайн — 18 апреля на портале www.izi.travel/ru и сайте www.rozhdestvenomuseum.ru начала работу виртуальная выставка «Шкатулка с драгоценностями» из собрания дома Набокова.

Выборгский замок на официальной странице музея в социальной сети ВКонтакте представил видеоэкскурсии по «Инженерному дому» и «Кордегардии», где рассказал о проектных решениях по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах, входящих сегодня в комплекс музея-заповедника, и будущему приспособлению памятников.

Директор Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника на встрече с общественностью в волховском городском культурно-информационном центре имени А.С. Пушкина обсудила реставрационную деятельность музея и сохранение памятников архитектуры Старой Ладоги.

19 апреля к коллегам-музейщикам присоединится Сосновоборский художественный музей. Его специалисты проведут лекцию «Память всего дороже», посвящённую Международному дню памятников и исторических мест.