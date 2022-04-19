На Госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов

Для этого нужно заполнить и приложить к заявлению специальную форму с данными сотрудников, которую Минцифры заранее направило https://digital.gov.ru/ru/events/41504/ компаниям из списка аккредитованных.

Условия для включения сотрудника в список:

• гражданство РФ;

• возраст — от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004);

• работа по трудовому договору;

• нормальная продолжительность рабочего дня;

• высшее образование по специальности из перечня http://http//government.ru/docs/44965/ подпадающих под отсрочку;

• сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В форму нужно внести следующие данные сотрудников:

• ФИО;

• дату и место рождения;

• СНИЛС;

• место жительства;

• наименование вуза и дату выпуска;

• номер диплома;

• специальность;

• стаж работы в аккредитованной компании;

• военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен посетить военкомат в указанное в повестке время, чтобы подтвердить право на отсрочку. При себе нужно иметь:

· паспорт;

· документ воинского учета;

· водительское удостоверение (при наличии);

· подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем http://http//government.ru/docs/44965/ ;

· подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2021г. по 1 апреля 2022.