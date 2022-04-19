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На Госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов

Аккредитованные ИТ-компании с 19 апреля могут подать на Госуслугах заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников.

Рубрики:  Общество

Для этого нужно заполнить и приложить к заявлению специальную форму с данными сотрудников, которую Минцифры заранее направило https://digital.gov.ru/ru/events/41504/ компаниям из списка аккредитованных.

Условия для включения сотрудника в список:

 • гражданство РФ;

 • возраст — от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004);

 • работа по трудовому договору;

 • нормальная продолжительность рабочего дня;

 • высшее образование по специальности из перечня http://http//government.ru/docs/44965/ подпадающих под отсрочку;

 • сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устроился на работу в течение года после окончания учебы.

 

В форму нужно внести следующие данные сотрудников:

 • ФИО;

 • дату и место рождения;

 • СНИЛС;

 • место жительства;

 • наименование вуза и дату выпуска;

 • номер диплома;

 • специальность;

 • стаж работы в аккредитованной компании;

 • военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

 

Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен посетить военкомат в указанное в повестке время, чтобы подтвердить право на отсрочку. При себе нужно иметь:

 ·        паспорт;

 ·        документ воинского учета;

 ·        водительское удостоверение (при наличии);

 ·        подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем http://http//government.ru/docs/44965/ ;

 ·        подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2021г. по 1 апреля 2022.