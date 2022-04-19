На Госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов
Аккредитованные ИТ-компании с 19 апреля могут подать на Госуслугах заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников.
Для этого нужно заполнить и приложить к заявлению специальную форму с данными сотрудников, которую Минцифры заранее направило https://digital.gov.ru/ru/events/41504/ компаниям из списка аккредитованных.
Условия для включения сотрудника в список:
• гражданство РФ;
• возраст — от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004);
• работа по трудовому договору;
• нормальная продолжительность рабочего дня;
• высшее образование по специальности из перечня http://http//government.ru/docs/44965/ подпадающих под отсрочку;
• сотрудник работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устроился на работу в течение года после окончания учебы.
В форму нужно внести следующие данные сотрудников:
• ФИО;
• дату и место рождения;
• СНИЛС;
• место жительства;
• наименование вуза и дату выпуска;
• номер диплома;
• специальность;
• стаж работы в аккредитованной компании;
• военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.
Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.
После того, как сотрудник получит повестку, он должен посетить военкомат в указанное в повестке время, чтобы подтвердить право на отсрочку. При себе нужно иметь:
· паспорт;
· документ воинского учета;
· водительское удостоверение (при наличии);
· подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем http://http//government.ru/docs/44965/ ;
· подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2021г. по 1 апреля 2022.