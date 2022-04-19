Подвигу ленинградцев — новые патриотические инициативы

Организовать работу на местах поможет Всероссийский оргкомитет, который планируется создать для подготовки к 80-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда. С предложением об организации Всероссийского оргкомитета выступила заместитель председателя комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко на заседании партийного проекта «Историческая память» под руководством председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

«Блокада — это заранее спланированный геноцид мирных граждан. Знание этой страницы нашей истории поможет лучше понять современную ситуацию в целом. Предлагаю рассмотреть возможность создания Всероссийского оргкомитета для подготовки и проведения памятных мероприятий не только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, но и в других регионах, а также за рубежом», — заявила Ольга Занко.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поддержал предложенные Ольгой Занко инициативы, которые будут реализованы в рамках партпроекта «Историческая память».

Как было отмечено в ходе совещания, те, кто войдут в состав оргкомитета, смогут выступить с инициативами по организации дополнительных экскурсионных маршрутов для детей из разных регионов России в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, реставрации памятников, созданию новых музейных экспозиций, в том числе для инвалидов по слуху и зрению, современных фильмов о блокаде и иными просветительскими мероприятиями. Парламентарий предложила включить в оргкомитет не только общественные организации, но и органы власти.

Тем нашим соотечественникам, которые живут за границей, но хотели бы почтить память героев, защитивших мир от нацизма, Ольга Занко предлагает дать возможность присоединиться к празднованию Дня Победы. Для этого на почту Команды «Волонтёров Победы» bp@vsezapobedu.com можно прислать портрет своего родственника-участника Великой Отечественной войны с указанием ФИО, даты рождения, родного города или памятного места.

Кроме того, зампред думского комитета предложила запустить программу подготовки молодежных лидеров. Участие в ней примут также и молодежные активисты из Донбасса.

«У нас есть две площадки, где можно провести эту образовательную программу. Это Молодежный форум «Ладога», он пройдет в сентябре этого года. Также с «Единой Россией» в ноябре мы проведем форум «За Победу. За Россию». На него хотим пригласить молодежных лидеров из Донецкой и Луганской народных республик», — рассказала депутат.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области