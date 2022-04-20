БилибинФест в музее «Домик няни А.С. Пушкина» в Кобрино

Ключевые идеи БилибинФеста - восстановление культурной преемственности, передача культурного кода от поколения «мира искусства» сегодняшним детям и подросткам; продвижение темы креативной индустрии, соединяющей культурную традицию и современные технологии.

Основной составляющей фестиваля является конкурсная программа для школьников, обучающихся в государственных и частных общеобразовательных учреждениях различного типа (школы, гимназии, лицеи и т.д.), а также в учреждениях дополнительного образования детей и подростков.

В музее «Домик няни А.С. Пушкина» в рамках фестиваля проходят занятия «Крутись-вертись веретено!» В сказочном мире Ивана Билибина». Как сообщили в Музейном агентстве Ленинградской области, в процессе этнографического занятия дети рассмотрят иллюстрации Ивана Билибина, вспомнят содержание «Сказки о царе Салтане» и попробуют найти в музее героев этого произведения – предметы, связанные с прядением. Школьники примут участие в конкурсах, попробуют смотать нитки в клубок, посмотрят фильм о работе ткацкого станка, поучаствуют в инсценировке отрывка из сказки А.С. Пушкина, а в завершении встречи составят авторский «Сказочный словарик».

Предварительная запись: тел. +7 931-310-31-33

Фото: https://vk.com/kobrino_museum