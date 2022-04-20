9 - 10 апреля в Подпорожье впервые проведен межмуниципальный детско-юношеский турнир, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и получивший название: «Дзюдо - наука побеждать».

Организаторами соревнований выступал АНО СК «Исток». Между Федерацией дзюдо Ленинградской области и спортивным клубом «Исток» г. Подпорожье заключено соглашение о взаимодействии.

Гатчинский дзюдоисты – воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 3 были представлены на данном турнире небольшим составом, но выступили более чем достойно.

На высшую ступеньку пьедестала дважды поднималась Лидия Улитина. Она выиграла турнир среди девочек, которых было не так много, а потом, по обоюдному согласию с тренером, выступила в категории с мальчиками, где также завоевала первое место, не без труда добившись победы в дополнительное время в финальном поединке с крепким соперником из г. Кириши.

На высшую ступень пьедестала в городе Подпорожье поднялись еще два гатчинских борца – Джасур Насридинов и Ярослав Алексеев. Бронзовую награду завоевал Ярослав Зайцев. И в шаге от медали, завоевав 5-6 место, остановился Павел Тимофеев.

В итоге команда города Гатчины под руководством тренера по борьбе дзюдо Алексея Михайлова завоевала четыре золотых и одну бронзовую награды.

Лидия Улитина была награждена организаторами ценным кубком за лучшую технику на данном турнире.

По информации СК «Сокол»