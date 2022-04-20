Полезные сайты для изучения английского языка
Человек, который хочет стать успешным, должен изучить английский язык. Если он будет хорошо владеть им, то получит следующие преимущества:
- Возможность продвинуться по карьерной лестнице. Если человек работает в крупной компании, то может возникнуть ситуация, когда потребуется вести переговоры с носителем английского языка или написать ему письмо с деловым предложением. Для сотрудника это отличный шанс успешно выполнить поручение начальства, которое это оценит и через какое-то время предложит ему более высокооплачиваемую должность.
- Расширение кругозора. Знание иностранного языка позволяет читать англоязычные сайты. Также это дает возможность завести знакомства в другой стране.
- Повышение авторитета среди друзей и родных. Если человек сможет применить свои знания на практике, прочитав новости или другую информацию на иностранном языке, это впечатлит других людей.
Есть несколько сайтов, которые позволят освоить иностранный язык
BISTROENGLISH С ОКСАНОЙ ДОЛИНКА
Отличным вариантом станет приобретение курса на сайте bistroenglish.com/course/. Чем хорош данный вариант? Во-первых, все занятия составлены опытным преподавателем Оксаной Долинка, которая имеет сертификат Кембриджа. Она хорошо разбирается в тонкостях языка и понятно доносит до учеников даже самые сложные моменты.
У преподавателя есть свой канал на YouTube, на который подписалось уже более миллиона пользователей. Они оставили более 65 тыс. положительных отзывов и повысили свой уровень владения английским языком.
Видео-курс содержит:
- Интересные уроки, длительность которых составляет примерно полчаса.
- Яркие картинки, позволяющие ученику быстрее запомнить слова.
- Структурированную систему занятий с регулярным повторением освоенного материала.
- Фразы, которые произносятся носителями и неносителями языка.
Помимо видеокурса можно воспользоваться аудиокурсом. Он удобен тем, что ученик может слушать его в любое удобное время, например, по дороге на работу.
Зачем это нужно? Освоив иностранный язык с помощью этого курса, человек сможет отправиться в отпуск и свободно общаться с гражданами другой страны. На работе начальство также наверняка оценит сотрудника, у которого высокий уровень владения иностранным языком.
Easy World of English
На этом сайте имеется несколько разделов. К примеру, если человек только начинает осваивать иностранный язык, то ему стоит изучить раздел «Грамматика». В разделе «Словарь с картинками» слова проиллюстрированы картинками, облегчающими их запоминание.
Voice of America
Также стоит обратить внимание на этот сайт. На нем в интересном формате представлен материал для учеников разного уровня. К примеру, если человек уже хорошо знает иностранный язык, он может прочитать интересные новости на английском языке, связанные с коронавирусом.
Learn English Today
Некоторым может понравиться ресурс learn-english-today.com. В нем есть весьма интересные разделы. Например, в «Игре слов» представлены кроссворды и викторины. В игровой форме иностранные слова будут запоминаться намного лучше.
British Council
Изучать иностранный язык можно на сайте learnenglish.britishcouncil.org. Там имеются групповые интерактивные занятия. Также можно пройти персональное онлайн-обучение. С помощью специального теста ученик узнает свой уровень владения иностранным языком.
Лучше всего отдать предпочтение курсам с опытным преподавателем, вроде тех, что представлен на сайте BistroEnglish.com. Это позволит быстрее освоить не только грамматику, но и понимать речь носителей языка.