Аэрофлот проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

Как сообщает пресс-служба компании, правом бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ или являющиеся гражданами этих государств. Аэрофлот берёт на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Каждый участник праздничного предложения также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующих в специальном предложении, Аэрофлот предложит повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.

В период проведения акции участникам предоставляется возможность бесплатного перелета не только рейсами «России», но и Аэрофлота и авиакомпании «Аврора», выполняемыми под кодом SU.

Напомним, что в 2001 году Аэрофлот первым из российских авиаперевозчиков положил начало традиции предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелёта на своих рейсах. За всё время проведения данной акции её участниками стали более 96 тыс. человек.

Получить информацию об условиях проведения акции и забронировать перевозку можно в офисах собственных продаж авиакомпании Аэрофлот, у уполномоченных агентов на территории г. Санкт-Петербург, а также на выделенной линии обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны +7(495)663-63-94 (стоимость звонка согласно тарифу оператора связи), по круглосуточному телефону центра информации и бронирования 8(800)444-55-55 (бесплатно для звонков по России с городских и мобильных номеров телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру.