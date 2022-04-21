Летних террас в Ленинградской области станет больше

В частности, председатель комитета по развитию малого и среднего бизнес Светлана Нерушай отметила, что есть жалобы от предпринимателей на сложности с получением разрешения от муниципальных властей на открытие летних веранд.

Губернатор тут же дал поручение комитету по малому и среднему бизнесу, потребительскому рынку направить в адрес органов местного самоуправления рекомендации об упрощённом порядке представления участков под летние кафе и террасы для местного бизнеса, сократить период рассмотрения заявок до 5 дней, а также временно освободить от арендной платы за эти участки в весенне-осенний период 2022 года.

- Человек когда идет, видит летнюю веранду, заказывает чай или кофе, чувствует внутреннее успокоение. Сегодня это особенно важно. Летние веранды в этом году в Ленобласти должны пойти на «ура», - поделился губернатор.

В разговоре коснулись и компании «Макдоналдс», которая, по словам Александра Дрозденко, реализовывала в России хорошие социальные программы, помогая тем же студентам с подработкой. Также у нее было заключено много контрактов с отечественными сельхозпроизводителями.

- Я разговаривал с руководством компании «Макдоналдс». У них было много контрактов с нашими сельхозпроизводителями – ведь все салаты, котлеты и прочее не из зарубежных продуктов, а из наших. Да и компания вряд ли пойдёт на такой долгий простой помещений. Поэтому мы предлагали выкупить помещения и работать по франшизе – тогда можно работать независимо от санкций. Это одно из решений. Также мы думали о выкупе помещений закрытых ресторанов сети или передаче во временную аренду для наших предпринимателей в сфере общепита, - поделился глава региона.