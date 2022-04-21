Победа на волейбольной площадке
В ФОК «Арена» прошло Первенство города Гатчины по волейболу среди команд учащейся молодежи Гатчинского муниципального района, посвященное Дню космонавтики.
В соревнованиях приняли участие 20 команда - 12 мужских и 8 женских. С дебютом можно поздравить команды технологического факультета ГИЭФПТ
Первыми на площадки вышли мужские команды. Они были поделены на две сетки по шесть команд, в которых сыграли по системе до двух поражений.
Встречи были очень зрелищными, каждая команда не хотела уступать свое место.
По итогу игровых встреч места распределились следующим образом:
- 1 место - Гатчинская ДЮСШ№3 (лучшие игроки Шустов Даниил, Федоров Владислав),
- 2 место - Гатчинская школа №9 (лучший игрок Новиков Андрей),
- 3 место - Гатчинский лицей №3 (лучший игрок Голиков Сергей),
- 4 место – «Мираж» п. Сиверский (лучший игрок Андрущенко Дмитрий).
Во второй половине дня сыграли женские команды, также по системе до двух поражений. Море эмоций на площадке, переживания и радость - это все можно назвать женским волейболом. Игры девочек были не менее зрелищными.
Места среди женских команд распределились так:
- 1 место - Гатчинская школа №1 (лучшие игроки - Сергеева Мария, Морякова Ульяна),
- 2 место - ШСК «Взлет» (лучшие игроки - Русакова Мария. Анненкова Владислава),
- 3 место - Гатчинская школа №9 (лучшие игроки Кузькина Екатерина, Городчанина София),
- 4 место - технологический факультет ГИЭФПТ (лучший игрок - Максимова Анастасия).
Выражаем благодарность представителям команд, тренерам, учителям за подготовку и участие в соревнованиях. Хочется отметить работу судейской бригады Гатчинской детско-юношеской спортивной школы №3 за бесперебойную работоспособность и беспристрастное судейство.
Отдельные слова благодарности - комитету по спорту и молодежной политике за поддержку и помощь в организации и проведении соревнований.
По информации Федерации волейбола Гатчины и района