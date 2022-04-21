За необоснованный рост цены на песок и щебень придётся ответить

«Ряд «талантливых» собственников карьеров, они же собственники строительных компаний, увеличили стоимость песка и щебня от 25% до 100%. Дал указание — не работать с такими компаниями по объектам, финансируемым за счёт бюджета», - заявил губернатор Александр Дрозденко своем telegram-канале.

Александр Дрозденко поручил подготовить список таких компаний и ограничить им допуск к получению новых участков для добычи и разработки карьеров, включая расширение и изыскания.

Ранее Минпромторг РФ возложил на регионы, выдающие лицензии на их производство, ответственность за рост цен на щебень и строительный песок.