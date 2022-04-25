Юные гатчинцы побеждают во Всероссийских олимпиадах

Призером по мировой художественной культуре (МХК) стала девятиклассница Гатчинской гимназии Варвара Сергеева. Ученица 11 класса Лужской школы №3 Анастасия Тесакова стала призером заключительного этапа олимпиады по обществознанию.

Площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии стала федеральная территория «Сириус». На ней встретятся почти 300 юных биологов. На финальные испытания отправился ученик 11 класса Гатчинской гимназии «Апекс» Матвей Киселев.

Сегодня стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии. В нем примут участие 228 старшеклассников из 72 регионов России, в том числе и Ленинградской области. Регион представят 11 школьников. Конкурсные состязания начнутся 26 апреля, они включают в себя три тура, каждый из которых проводится отдельно для различных возрастных групп.