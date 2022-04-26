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Новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов СПО

До 10 июня 2022 года продлится регистрация участников на новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для учащихся учреждений специального профессионального образования (СПО).

Рубрики:  Образование

Регистрация открыта на платформе https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=leningradskaya

Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года. Это самый масштабный проект для детей и подростков в стране и самый массовый по числу участников проект платформы «Россия – страна возможностей». В 2021 году в нем приняли участие более 2,5 миллионов школьников 5-10 классов и студентов 1-3 курсов СПО со всей России.

В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими объемами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности.

Первые этапы «Большой перемены» пройдут дистанционно, участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры – ведущие российские компании и вузы. Финал конкурса для студентов СПО пройдет по традиции в Нижнем Новгороде в ноябре.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. Студенты 1-2 курсов выиграют по 200 тысяч рублей.

20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Кроме того, в новом сезоне впервые для педагогов-наставников будут доступны тестирования на платформе «Большой перемены», по результатам которых они смогут расширить свои знания и получить рекомендации для профессиональной реализации.

В третьем сезоне конкурса в каждом из 12 направлений конкурса будут определены абсолютные победители, которые смогут получить призы от партнеров проекта, а также пройти стажировки в ведущих российских компаниях.