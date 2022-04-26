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Собственный бизнес привлекает больше половины выпускников

Центр управления регионом Ленинградской области провел социологическое исследование, чтобы выяснить профессиональные предпочтения выпускников региональных школ.

Рубрики:  Образование

В опросе приняли участие учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов – всего более 10 тысяч респондентов. 54% из них намерены продолжить обучение после школы в высших учебных заведениях, 24% намерены получить специальность в техникуме или колледже. Еще 22% пока не определились с планами.

Основной причиной, которая мешает определиться с дальнейшими планами, школьники называют интерес сразу к нескольким сферам деятельности.

При этом в числе наиболее привлекательными сферами будущей работы старшеклассники назвали социальную сферу (27%) и сферу культуры и искусства (26%). А 62% опрошенных хотели бы открыть собственное дело.

Главными факторами, влияющими на достижение успеха, 58% опрошенных ребят назвали «трудолюбие, упорство и целеустремленность». Самым же непопулярным фактором стало «удачное замужество/женитьба» — такой вариант ответа выбрали всего 5% школьников.

При этом наиболее важными и равнозначными критериями успеха респонденты назвали «высокий доход» и «возможность заниматься любимым делом».

Также в рамках исследования школьники ответили на вопрос об их главных ценностях. Семью на первое место поставили 45% опрошенных, второе место занял материальный достаток – 36%, «бронза» досталась дружбе – ее выбрали 35%.

«Мы уделяем большое внимание обратной связи от наших учащихся. Благодаря этому исследованию мы не только узнали об актуальных планах наших старшеклассников, но и получили дополнительную возможность помочь им в выборе будущей профессии. Результаты опроса будут учитываться при проведении профориентационных мероприятий», — рассказала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.