Росреестр отказал? В МФЦ объяснят причину отказа!

Услуги Росреестра и Кадастровой палаты очень востребованы нашими заявителями. Ведь через МФЦ удобно поставить на кадастровый учет земельный участок, зарегистрировать право собственности или получить выписку сведения, содержащиеся в ЕГРН. К сожалению, если пакет документов «неполный» или у заявителя отсутствует право, то ведомство выносит отрицательное решение.

Чтобы было проще разобраться в причинах и получить рекомендации о дальнейших действиях, в МФЦ работает бесплатный сервис по консультированию граждан. За последний год им смогли воспользоваться около трех тысяч наших заявителей.

Наши специалисты подробно расскажут, дадут разъяснения и рекомендации если вам:

▪отказали в предоставлении услуги

▪приостановили регистрацию

▪ или вернули документы без рассмотрения.

Получить ответ можно лично в филиалах и отделах МФЦ, позвонить по телефону колл-центра или написать нам на электронную почту info@mfc47.ru.