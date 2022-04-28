Что делать с ненужным смартфоном?

Почему нельзя просто оставить старый смартфон храниться в тумбочке?

Один из возможных сценариев того, как вы можете распорядиться старым смартфоном, – это просто оставить его «про запас». Однако такой вариант таит в себе как минимум два потенциальных риска.

1. Смартфон может вообще перестать работать. Если телефон с аккумулятором внутри оставить на хранении на длительное время, он будет со временем разряжаться (независимо от того, какого типа аккумулятор). При этом существует опасность, что аккумулятор, пролежавший долгое время полностью разряженным, уже не «воскреснет». Его лучше хранить заряженным на 50-80%, тогда он может лежать много месяцев без видимого вреда. Если ваша батарея уже действительно давно лежит на полке, то проверьте, насколько сильно она разрядилась. Категорически следует избегать глубокого разряда «в ноль». Важно проверять время от времени устройство, ведь существует риск вздутия аккумулятора из-за различных химический процессов внутри. В таком случае можно или отнести устройство в утилизацию, или заменить батарею для последующего резервного использования. Напоминаем, что из-за неисправного аккумулятора смартфон и вовсе может взорваться.

2. Закончится время поддержки смартфона. У каждой модели смартфона есть свой жизненный цикл – время поддержки, в течение которого производитель будет обновлять операционную систему и жизненно важные приложения. По его истечении смартфон не только может начать работать в ограниченном режиме, но и станет легкой мишенью для взломщиков из-за потенциальных уязвимостей.

Старый смартфон лучше не оставлять в тумбочке. Там он потеряет работоспособность.

Выгодно ли сдать смартфон в комиссионный магазин крупной сети?

За последние несколько недель крупные ретейлеры и маркетплейсы запустили отделы по продаже электроники, бывшей в употреблении. «Яндекс.Маркет», «Ситилинк», «Мегафон», «Связной», Tele2 скупают смартфоны, но условия у каждого сервиса могут быть разные. При этом, как правило, электронику принимают не сами салоны, а посредники, которые специализируются на устройствах «с пробегом».

Сервис все сделает за вас: проверит устройство, опишет его, продаст и перешлет вам деньги. Если это моментальная скупка, то деньги будут зачислены очень быстро. К тому же, маркетплейсы и салоны имеют огромную посещаемость, поэтому подержанные гаджеты очень быстро продаются. Если это моментальная скупка, то вам не нужно ждать неделями и месяцами на сервисах объявлений, пока на смартфон найдется покупатель.

Есть и недостаток - принимаются далеко не все смартфоны. Некоторые сервисы перепродают только те смартфоны, которые вернули покупатели, или принятые по акции трейд-ин. В других случаях телефон должен быть еще на гарантии и с минимальными косметическими дефектами. В отличие от досок объявлений, где вы можете выставить смартфон любой степени изношенности, комиссионные отделы предъявляют довольно высокие требования к б\у электронике.

В некоторых салонах могут предложить за смартфон сумму, которая будет ниже, чем, например, в скупке или ломбардах. Но даже если сервис возьмет телефон на комиссионную продажу, с вас будет удержана комиссия, которую сервис берет за свои услуги. При равном «уходе» гаджета на досках объявлений и сервисах продаж вы получите меньше, если продаете через сервис.

Куда еще можно сдать исправный телефон?

Если ваш телефон в рабочем состоянии, есть еще несколько вариантов, куда его деть.

Продать на досках объявлений - наиболее выгодный вариант, если ваша модель – одна из популярных, но малодоступных. Вся сумма с продажи пойдет вам, но нужно быть готовым к тому, что вы столкнетесь с высокой конкуренцией, а покупателя можно ждать месяцами. Чем ниже будет выставленная вами цена, тем больше будет откликов.

Если вы не хотите приобретать новое устройство со скидкой, вы можете продать старый смартфон в частном порядке – отнести его в ломбард. Это быстро, но предложенная вам сумма будет невелика.

Система трейд-ин предполагает, что вы сдаете старый и уже ненужный вам аппарат, а взамен получаете скидку на покупку нового. Подобные программы есть у большинства крупных продавцов бытовой техники и электроники. В случае некоторых моделей трейд-ин будет выгоднее, чем отнести гаджет в ломбард или комиссионку.





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