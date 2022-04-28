Молодые сотрудники Росгвардии приняли присягу

Приведение к присяге состоялось под руководством заместителя начальника Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора полиции Андрея Тарасова и начальника Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника полиции Владимира Тихонова.

В течении трех месяцев росгвардейцы проходили курс первоначальной профессиональной подготовки. За это время сотрудники вневедомственной охраны приобрели основные профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения служебных обязанностей, совершенствовали навыки обращения с оружием и повышали физическую выносливость. С сегодняшнего дня те, кто прошел все подготовительные этапы, официально вступили в ряды войск национальной гвардии РФ.

«Сегодня со словами присяги на ваши плечи легла большая ответственность за безопасность государства и его граждан. Это сейчас особенно важно, когда наше Отечество переживает непростое время. Уверен, что этот момент навсегда останется в вашей памяти, а приобретенный статус сотрудника Росгвардии откроет новые перспективы и возможности» – отметил в своей напутственной речи начальник ФГКУ УВО.

Председатель Совета ветеранов службы полковник милиции в отставке Владимир Гафт поблагодарил сотрудников за их профессиональный выбор, пожелав достойно исполнять свой служебный долг и обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, продолжая славные традиции ведомства.

Также в мероприятии приняли участие представители городских и областных филиалов вневедомственной охраны, юнармейский отряд средней школы №111 Калининского района г. Санкт-Петербурга, воспитанники военно-патриотического и туристического клуба «Витязь» детско-юношеского общественного движения «Гвардейская смена».

В завершении мероприятия молодых росгвардейцев с принятием торжественной присяги поздравили настоятель Храма Святого Иерофея Афинского при западной военной полиции отец Василий Бойко и имам мечети при военно-техническом институте имени генерала Хрулева Ислам Салихов.