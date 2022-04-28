В России снизились цены на ряд продуктов, топливо и бытовую технику

Сахар

По данным Росстата, с 9 по 15 апреля цены на сахар снизились на 0,3%. Это произошло впервые за год. С марта 2021 г. цены на сахар росли. Заметный всплеск произошел в марте 2022 г, когда многие стали закупать продукт впрок, и в некоторых магазинах даже испытывали нехватку сахара. Но недостатка товара в стране нет.

Овощи

Неожиданно для весны снижаются цены на овощи. В частности, подешевели помидоры и огурцы. С 9 по 15 апреля цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, хотя обычно весной на рынке отечественная продукция заканчивается и на полках остается дорогой импорт. Эксперты говорят также о падении стоимости кабачков, баклажанов.

Бананы

Импортные бананы, которые мы покупаем за валюту, стали дешевле за неделю с 8 по 15 апреля на 2,3%. Цены на этот экзотический продукт стремительно выросли в марте, когда за один доллар давали до 120 рублей. Сейчас курс американской валюты откатился до 74 рублей, вниз пошли и цены. За первую неделю апреля бананы подешевели почти на 5%.

Топливо

На фоне подорожания многих товаров очень неожиданно на первый взгляд повели себя цены на АЗС. В рознице бензин и дизель с конца февраля подешевели на 14 и 45 копеек соответственно, а до этого момента цены на них шли вверх почти непрерывно с конца 2020 г. В целом с начала года бензин подорожал только на 0,8%, а дизельное топливо - на 2,1%. На фоне инфляции - 11,05% - рост цен на топливо оказался совсем незначительным.

Стиральный порошок

Товары повседневного спроса, среди которых особенно популярны средства для стирки и личной гигиены, в среднем подешевели на 15%.

Электроника

По данным Росстата, телевизоры и смартфоны подешевели за неделю более чем на 2%. Интернет-магазин Ozon отмечает существенное падение цен в электронике и товарах повседневного спроса. На 22% дешевле стали ноутбуки и планшеты. О снижении цен заявляли в нескольких сетевых магазинах электроники.

По данным сетевых магазинов, ноутбуки подешевели почти на четверть

Бытовая техника

По данным интернет-магазина Wildberries, уже с конца марта стала дешеветь бытовая техника. Например, цены на варочные панели снизились на 22%, на стиральные машины - на 20%, на холодильники - на 15%. Продавцы поумерили свои аппетиты, чтобы привлечь покупателей.

Товары для детей

Интернет-магазины сообщают о снижении цен на товары для детей. Некоторые детские смеси с конца марта подешевели на 13%, подгузники - на 17%".

Комментарий

Почему снижаются цены

Эксперты называют различные причины снижения цен. Главные из них:

- снижение ажиотажного спроса;

- избыток продукции на рынке;

- укрепление рубля.

Цены на сахар росли на фоне ажиотажного спроса в марте. Тогда Росстат фиксировал увеличение стоимости продукта более чем на 13% за неделю. В результате с начала года сахар подорожал более чем в полтора раза. Причиной стал ажиотажный спрос. Началось все с того момента, когда в феврале крупные торговые сети согласились держать на сахар минимальную наценку в 5%. Воспользовались этим спекулянты. Они тоннами покупали недорогой продукт и перепродавали потом подороже в магазинах поменьше. Поддалось панике и население. Когда запасы были сделаны, продажи сахара рухнули на четверть даже в сравнении с периодом до ажиотажа, рассказывал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Недостатка сахара в стране нет. Чтобы хоть как-то его продавать, придется завлекать потребителей низкими ценами. Потому какое-то время сахар продолжит дешеветь.

Снижение цен на огурцы и помидоры весной также вполне объяснимо. В стране увеличивается производство тепличных овощей, своими огурцами мы обеспечены полностью.

Снижение цен на остальные овощи можно объяснить разве что тем, что дорожать дальше им просто некуда. Например, капуста стоит сейчас на 78% больше, чем в начале года, лук - на 71%, морковь - на 56%. Снижения цен на овощи "борщевого набора" стоит ждать к осени, когда соберут урожай.

После того как миновал ажиотаж, снижаются цены и на электронику, бытовую технику, товары повседневного спроса.

Сейчас на фоне падения спроса и укрепления рубля "Лента", "Магнит" и другие крупные торговые сети ведут переговоры с поставщиками о снижении закупочных цен и возвращении акций, от которых были вынуждены отказываться в марте из-за нестабильной экономической ситуации. Правда, поставщики пока не готовы снижать цены. Российские производители уже больше месяца работают себе в убыток, утверждает зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. За рубежом покупается многое сырье, упаковка. Серьезно усложнилась и подорожала транспортировка товаров. Все эти расходы производители оплачивают по возросшим ценам.

Причины снижения цен на бензин и дизель - в сокращении экспорта нефтепродуктов из России. Предложение на внутреннем рынке серьезно обогнало спрос. Нефтяные компании поставляли на европейский рынок половину всего произведенного в России дизеля, также за границу уходило до 10% всех объемов выпуска бензина. Конечно, работать вхолостую, накапливая запасы, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не могут. Но найти покупателей нефтепродуктов вместо Европы на Востоке не так просто. Например, Китай и Индия сами экспортируют нефтепродукты, отмечает аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. Поэтому, считает он, вероятно, объемы нефтепереработки в стране снизятся. В итоге цены на топливо в России опять начнут повышаться вслед за инфляцией, но не опережая ее. Как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, у правительства есть два ключевых рычага для снижения цен на АЗС - снижение акцизов и повышение минимального порога его продаж на бирже. На днях ФАС и минэнерго опубликовали совместный приказ, по которому порог повысят с 11% до 12% для бензина и с 7,5% до 8,5% для дизельного топлива. Но полноценный эффект может дать повышение до 25%. Тогда владельцы независимых АЗС получат более широкий доступ к оптовым закупкам по приемлемым ценам. Акцизы можно снизить до уровня 2015 г. Тогда акциз за тонну бензина был 5,5 тыс. руб., а за тонну дизеля пятого класса - 3,4 тыс. руб. Сейчас акциз составляет 13,8 тыс. руб. и 9,6 тыс. руб. за тонну соответственно.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгений Гайва

"Российская газета" ttps://rg.ru/2022/04/27/v-rossii-snizilis-ceny-na-riad-produktov-toplivo-i-bytovuiu-tehniku.html