Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

Михаил Котюков: «Финграмотность становится необходимой компетенцией в современной жизни»

Заместитель министра финансов Российской Федерации Михаил Котюков в прямом эфире всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» ответил на вопрос, как финансовая грамотность помогает человеку. Лекция для школьников и студентов о важности финансового баланса и финансового ЗОЖ прошла в студии Российского общества «Знание».

Рубрики:  Общество

Михаил Котюков подчеркнул, что в современной жизни финансовая грамотность становится компетенцией, без которой не обойтись: «Сегодня финансовая грамотность неотъемлемая часть образованного человека, как умение писать и считать». Он отметил, что в современном мире каждый гражданин ежедневно принимает те или иные финансовые решения. В этих условиях развитие финансовой культуры становится  обязательной частью общей культуры человека.

При этом финансы не являются конечной целью, они лишь инструмент. Чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, замминистра посоветовал школьникам формировать резервы. «Сбережения под подушкой не лучший вариант, поскольку их «съедает» инфляция», напомнил он. Повысив уровень финансовой грамотности, подобрать для себя подходящие инструменты станет намного проще.

Михаил Котюков также напомнил, что финансовая грамотность стала обязательной частью школьной программы в рамках общеобразовательных предметов – соответствующие стандарты начнут действовать с 1 сентября 2022 года.