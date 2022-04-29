Михаил Котюков: «Финграмотность становится необходимой компетенцией в современной жизни»

Михаил Котюков подчеркнул, что в современной жизни финансовая грамотность становится компетенцией, без которой не обойтись: «Сегодня финансовая грамотность – неотъемлемая часть образованного человека, как умение писать и считать». Он отметил, что в современном мире каждый гражданин ежедневно принимает те или иные финансовые решения. В этих условиях развитие финансовой культуры становится обязательной частью общей культуры человека.

При этом финансы не являются конечной целью, они – лишь инструмент. Чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, замминистра посоветовал школьникам формировать резервы. «Сбережения под подушкой не лучший вариант, поскольку их «съедает» инфляция», – напомнил он. Повысив уровень финансовой грамотности, подобрать для себя подходящие инструменты станет намного проще.

Михаил Котюков также напомнил, что финансовая грамотность стала обязательной частью школьной программы в рамках общеобразовательных предметов – соответствующие стандарты начнут действовать с 1 сентября 2022 года.