На досках объявлений закон «О защите прав потребителей» - не работает!

Самое важное, что стоит обозначить сразу, - закон «О защите прав потребителей», который является основным документом, регламентирующим взаимоотношения между продавцом-юридическим лицом и покупателем-физическом лицом, в данном случае неприменим. В этих случаях действуют положения Гражданского кодекса РФ.

Что говорит кодекс, если в товаре, купленном «с рук», обнаружен брак?

Согласно п. 1 ст. 476 ГК РФ, продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. То есть, главное, что нужно в этой ситуации, - доказать, что дефект или недостаток возникли не в результате действий покупателя. Это сделать не так просто, особенно если продавец будет отрицать этот факт. Поэтому уделите особенное внимание качеству товара до того, как приняли его и передали деньги:

· Внимательно осмотрите товар. Зафиксируйте все недостатки, если таковые есть, можно в письменном виде.

· Сделайте фото- и видеосъемку вида товара до того, как приняли его. Возможно, вы что-то не заметите при первичном осмотре, но этот недостаток будет зафиксирован на фото, и потом вы сможете доказать, что не виноваты в его появлении.

· Проверьте комплектность товара. Если предполагается, что есть аксессуары, руководства, гарантийные талоны, проверьте их наличие.

· Попробуйте покупку в действии, особенно если речь идет о технике. Некоторые недостатки (например, волосы на телевизоре, неработающие детали в мелкой бытовой технике, и так далее) хорошо видны сразу, и вы сможете вовремя отказаться от покупки.

· Обратите внимание на то, как составлено объявление. Если в нем указываются какие-то недостатки товара, предполагается, что вы соглашаетесь с ними, совершая сделку. Отказаться потом от покупки по причине наличия именно этого дефекта будет проблематично, потому что продавец справедливо возразит, что вы были предупреждены.

Когда можно отказаться от покупки?

При этом, согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы только в случае обнаружения в товаре существенного недостатка.

Зачастую продавец отказывается признавать наличия недостатка до того, как товар был передан вам.

В обоих этих случаях самым надежным способом определить, является ли данный недостаток существенным, становится проведение независимой экспертизы товара. К сожалению, сказать заранее, подтвердит ли экспертиза ваши слова о том, что недостаток возник не в результате вашего использования товара, нельзя. Но если вы уверены в своей правоте, результаты экспертизы можно использовать при переговорах с продавцов и в дальнейшем, если вы решите обратиться в суд. Если суд встанет на вашу сторону, вторая сторона (ответчик, продавец) будет обязана компенсировать затраты на экспертизу.

Рекомендуется обратиться за консультацией в несколько разных организаций, проводящих экспертизу такого вида товаров. Заодно можно узнать у них стоимость проведения экспертизы – она может сильно отличаться и в отдельных случаях доходить до стоимости самого товара. Если же решитесь проводить экспертизу, то рекомендуем известить продавца о проведении такой экспертизы – чтобы в дальнейшем, при возможном судебном разбирательстве, другая сторона не смогла ссылаться на то, что ее не предупредили.

Перед тем, как подавать иск, необходимо собрать все доказательства. Здесь пригодятся фото- и видеоматериалы, о которых мы говорили выше, а также показания свидетелей, скриншоты объявления, показания продавца. Большим плюсом станет независимая экспертиза, о которой мы говорили выше.

Перед тем, как идти в суд, вы можете проконсультироваться с юристом, который сможет оценить ваши шансы на победу. Если они высоки, а покупка дорогая, есть смысл идти в суд и доказывать свою правоту.