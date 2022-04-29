Регион заступает на «Вахту памяти»

Ежегодная Всероссийская акция «Вахта памяти» в Ленинградской области стартовала у мемориала воинам Ленинградского фронта, погибшим в годы Великой Отечественной войны у деревни Мишкино Тосненского района.

«Мы открываем очередную «Вахту памяти» в Ленинградской области. Наш регион стал местом кровопролитных боев с начала Великой Отечественной войны в 1941 году, и бои здесь шли до 1944 года, пока враг не был изгнан. Большое количество ребят из разных регионов страны приезжают к нам в Ленинградскую область, чтобы отдать дань памяти тем бойцам, которые положили за нас свои жизни. Мы встречаемся сегодня в Тосненском районе, в урочище Мишкино, где шли тяжёлые бои. Несколько лет назад здесь было обнаружено неучтенное захоронение. Сейчас, благодаря работе поисковиков, на этом месте установлен памятник. За прошлый год в Ленинградской области проведено 36 траурных церемоний захоронений. Более 2800 бойцов преданы земле. 249 имён мы теперь знаем. Эта работа, прежде всего, важна для молодежи. Потому что сложное время, в которое мы сейчас живем, важно пройти с пристальной памятью о тех подвигах, которые совершили наши предки», — обратился к собравшимися на открытии «Вахты памяти» ветеранам, поисковикам и волонтёрам заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Всего с мая по октябрь в Ленинградской области пройдут 10 поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. В них примут участие 2,5 тысячи человек со всей страны. Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах.

«Я пообещала, что мы будем работать над законодательством о поисковой работе. Несколько недель назад внесли первую поправку о том, что регион может увеличить на 3 месяца срок эксгумации воинов, если это выпадает на холодное время года. Сегодня с коллегами мы внесли ещё один законопроект — об административной ответственности собственников земельных участков в случае, если они не уведомили об обнаружении останков воинов Великой Отечественной войны», — сказала депутат Государственной Думы России Ольга Занко.

Открытие «Вахты памяти» в Тосненском районе состоялось не случайно — здесь на «Ижорском рубеже», в посёлке имени Тельмана с 20 апреля по 10 мая проходит межрегиональная поисковая экспедиция «Ленинградский фронт», объединившая 270 человек из 12 регионов России. Участники продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений.