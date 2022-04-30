Библионочь в «Купринке»: традиции собственного «приготовления»

Несмотря на свою нематериальность, любая традиция считается немаловажной частью культурного наследия. Но традиции — это не только то, что создается на протяжении веков или десятилетий. Многие из них рождаются буквально на наших глазах, и можно только гадать, останутся ли они с нами, спустя, например, несколько лет.

Чтобы представить воочию эту любопытную картину, библиотека им. А.И. Куприна предложила сразу несколько площадок, на которых разворачивалась «обыкновенная магия» живого человеческого взаимодействия.

Трансформация личности

- В этом году на наших площадках проходят самые разные игры - ролевые, игры живого действия, настольные игры, интеллектуальные викторины, квест, который предполагает ознакомление с различными площадками и активностями, - рассказала сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Дарина Тоткайло.

Так, например, в медиатеке разворачивались события одной из самых интересных групповых игр Библионочи — трансформационной игры «Благодарность». Здесь, за круглым столом и под внимательным руководством психолога-игропрактика Дины Масалкиной участники игры учились разбираться со своими внутренними проблемами.

- Психологические игры либо позволяют решить какую-то внутреннюю задачу, либо познакомиться со своим внутренним миром, осознать, определить какие-то внутренние потребности, решить какие-то вопросы, - говорит Дарина Тоткайло. - Благодаря таким играм можно узнать много нового о себе и о людях, с которыми вы взаимодействуете. Каждая участница может задать какой-то конкретный вопрос, обрисовать конкретную ситуацию, которая беспокоит. Психолог-игропрактик через работу с картами и фишками, игровую динамику и с помощью наводящих вопросов дает возможность участницам самим сформулировать ответы на свои вопросы.

Там, где рулят «Костiхваты»

На пороге в зал абонемента посетители библиотеки невольно останавливались — прямо у входа на полу был очерчен силуэт лежащего человека. На самом деле здесь, конечно же, никто никого не убивал. Зато каждый гость библиотеки мог принять участие в ролевой детективной игре, которую проводил сотрудник «Купринки», он же руководитель Клуба любителей фантастики Илья Бурцев.

- Настольная ролевая игра — это что-то вроде театра за столом, - объяснил Илья. - Мы рассказываем истории. Кто-то берет на себя роль ведущего, остальные игроки выступают как герои этой истории. Или создают историю вместе с ведущим. Сегодня мы разыгрываем именно последний вариант: все игроки играют за одного детектива. Как ведущий, я рассказываю, как он расследует преступление, как ищет улики. А игроки берут на себя роль внутренних аспектов — своего рода демонов внутри главного героя. Это могут быть сомнения, внутренний голос, какие-то эмоции, например, ярость, страх, агрессия. В итоге мы рассказываем историю вместе, и получается одновременно и ролевая, и психологическая, и литературная игра.

А почему собственно все это называется «Костiхваты»? Приходите в Клуба любителей фантастики и все узнаете сами. А мы пока дадим подсказку: в ролевых настольных играх традиционно используются игральные кубики...

Самая свободная игра

В выставочном зале «Купринки» проходила ролевая игра живого действия, или «Очень свободная игра», которую придумал и проводил вожатый детского приключенческого лагеря «СОЛЬ» Андрей Оболенский. Начали со знакомства, а потом перешли к первому заданию игры — подумать над тем, что бы ты сделал, если бы тебе подарили миллион. Главное условие — что бы это ни было, оно должно начинаться на первую букву твоего имени...

Музей вторсырья

В холле библиотеки разместился небольшой передвижной музей многоразовых альтернатив, который организовали активисты экологическая движения «РазДельный Сбор Гатчина». Здесь можно было узнать о раздельном сборе и процессах переработки отходов, поиграть в тематические настольные игры от волонтеров движения.

Как считает волонтер движения «РазДельный Сбор Гатчина» Татьяна Вершилова, в понимании важности раздельного сбора огромную роль играют наглядные примеры. И действительно, необычные экспонаты мобильного музея вторсырья дают конкретное представление о том, во что можно превратить обыкновенный мусор.

Так, из старых автомобильных шин можно изготавливать безопасное покрытие для детских площадок. Из переработанных пластиковых крышечек можно делать самые разнообразные сувениры и полезные предметы. А из пластиковых бутылок, оказывается, выходят отличные футболки!

Сила традиций

Читальный зал стал местом настоящей битвы умов, ведь здесь на двух столах развернулась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», которую вела Анастасия Шанина. Конечно же, темой игры стали все те же традиции — во всем мире и в разные времена. Все вопросы игры так или иначе были связаны с традициями, и ее участникам пришлось хорошенько потрудиться, отвечая на них. Причем пригодились не только общие знания, но и смекалка, и умение рассуждать логически.

«Пословица недаром молвится»

Так организаторы Библионочи назвали семейный квест, который связал воедино все пространства «Купринки», причем, и в физическом, и в познавательном, и в литературном плане. С квестовыми «бегунками» в руках ребята стайкой путешествовали по библиотеке, знакомясь с нею, выполняли самые разные задания, искали ответы на вопросы, разгадывали головоломки и загадки. Интересно, что каждое задание было так или иначе связано с какой-нибудь пословицей, которая играла роль путеводной нити по маршруту квеста.

Юлия Лысанюк