"Длинный рабочий день убивает культуру"

Впервые в нашей стране открыто отметили этот день после Февральской революции 1917 года. В царской России рабочие собирались на празднование 1 Мая тайком, маёвки разгонялись полицией. Став официальным, Первое мая сопровождалось лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой империалистическую войну!». Увидеть, как это было, можно с помощью Президентской библиотеки, на портале которой размещён фоторепортаж с одной из первых официальных первомайских демонстраций.

На портале учреждения представлена целая коллекция первомайских фотографий, запечатлевших граждан, шествующих по Невскому проспекту, Дворцовой площади и Троицкому мосту… Авторы фотоснимков – сыновья знаменитого Карла Буллы, Александр и Виктор, которые, в отличие от отца, не эмигрировали в 1918 году, а остались работать в Петрограде (Ленинграде).

Первомай призван был объединить строителей нового государства, новой реальности. Тем, кого не было возможности поздравить лично, посылали праздничные открытки. И эти почтовые карточки подчас лучше любой фотографии передают дух эпохи. На открытках советского времени часто встречаются герои с красными знамёнами, коллажи из фотографий революционеров.

Так закладывалась традиция нового государства, в котором люди должны были ответственно и «лично» относиться к труду. Но и от работодателей требовалось теперь более уважительное отношение к труду и отдыху своих работников. В 1894 году в Будапеште состоялся Международный конгресс по гигиене и демографии. Выдержки из резолюции этого конгресса были подхвачены большевиками. Так появилась почтовая агитационная карточка «Да здравствует 8-часовой рабочий день!», которую раздавали на первомайских демонстрациях 1917 года. Требование перехода на восьмичасовой рабочий день было одним из ключевых в российском рабочем движении: «Восемь часов для труда, восемь – для сна, восемь – свободных!». Длинный рабочий день, подчеркивалось в агитационной карточке, подрывает здоровье трудящегося, способствует распространению алкоголизма, не оставляет времени для семьи и воспитания детей.

На что, по мнению нарождавшейся новой власти, рабочие должны тратить те самые 8 часов свободного времени? Это актуально и в наши дни. Не имея достаточного досуга, человек не может повысить свой культурный и профессиональный уровень, необходимый, опять же, для повышения эффективности труда. Поэтому длинный рабочий день убивает культуру, подчёркивается в агитационной карточке.

Кстати, революционный ажиотаж, охвативший государство, отразился и в забавной опечатке в тексте открытки, где вместо «из резолюции» написано «из революции Международного конгресса по гигиене»…

11 ноября (29 октября по старому стилю) 1917 года декретом Совета народных комиссаров 8-часовой рабочий день был установлен. Процесс строительства нового государства был пущен. Уже в мае 1941 года газеты писали: «СССР – единственная страна в мире, где труд становится первой потребностью каждого человека. Праздник 1 Мая мы встречаем новыми производственными победами, новыми достижениями. Демонстрируя в день 1 мая перед всем миром свою мобилизационную готовность, свое морально-политическое единство, свою сплоченность...»

С этими и многими другими библиотечными и архивными материалами, содержащими интересные и малоизвестные исторические факты о праздновании 1 Мая, можно ознакомиться в фонде Президентской библиотеки.