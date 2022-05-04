Награды – активистам Сяськелевского поселения

За активное участие в проведении Всероссийской переписи населения на территории поселения в 2021 году Почетной грамотой администрации Сяськелевского поселения награждены Светлана Витальевна Щемелева, Екатерина Владимировна Смирнова, Валерия Степановна Ершова; Благодарностью администрации - Дарья Викторовна Лысцева, Татьяна Анатольевна Щеголева, Валентина Фроловна Гнатюк, Татьяна Николаевна Лепихина.

Благодарностью Избирательной комиссии Ленинградской области за большую плодотворную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной думы и Законодательного собрания награждена председатель участковой избирательной комиссии № 467 Светлана Витальевна Щемелева.

Почетной грамотой администрации Сяськелевского поселения награждены:

- Людмила Петровна Дутикова - за активное участие в общественной жизни поселения, взаимодействие с органами местного самоуправления в решении вопросов местного значения,

- Александр Николаевич Храмов - за неоднократно оказанную помощь администрации поселения при решении вопросов местного значения и активное участие в благоустройстве территории населенных пунктов.

Благодарностью администрации Сяськелевского поселения награждены:

- Динара Иманалиевна Арзибаева, врач общей практики амбулатории д. Сяськелево - за высокое профессиональное мастерство, самоотверженный труд и активную работу по пропаганде здорового образа жизни награждена.

- Ольга Владимировна Сидорова - за проведение экологической акции по раздельному сбору мусора с вовлечением жителей поселения,

- Алексей Николаевич Фуфыгин - за организацию и проведение VII спартакиады памяти Г.Л. Тимофеева,

- Игорь Юрьевич Епихин - за добросовестный труд, обязательность, ответственность и большой вклад в благоустройство территории поселения.

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Сяськелевского поселения награждена специалист администрации Рита Ивановна Николаева.

Грамотами комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района награждены:

- Полина и Кристина Мартыновы - за активную гражданскую позицию, неравнодушие, благородную деятельность по сохранению памяти о подвиге тех, кто приближал Великую Победу, а также Благодарностью Всероссийского общественного движения за личный вклад в организацию и проведение Всероссийского проекта «Поезд Победы» и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.,

- команда Сяськелевского поселения «Пламя» - за второе место в открытой спартакиаде молодежных советов Гатчинского района и второе место в пятом этапе этой спартакиады.