За пал травы – штрафы

Во Всеволожском, Кингисеппском и Лужском районах ищут поджигателей травы и собственников участков, на которых из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности горел неубранный к началу пожароопасного периода сухостой.

К шестнадцати уже возбужденным административным делам скоро могут добавиться новые. 375 сообщений о происшествиях, связанных с горением сухой травы в Ленинградской области, на стадии проведения проверки. В общей сложности к 4 мая за 2022 год таких сообщений зарегистрировано 409.

В прошлом году сообщений было 691 ― на 40% больше, чем за аналогичный период с начала этого года. Площадь, пройденная огнем, в этом году составила уже 85,8 Га.

По информации МЧС и комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, сотрудниками районных отделов надзорной деятельности и профилактической работы совместно с дежурными караулами Леноблпожспаса, представителями районных администраций, добровольцами проводятся объезды населенных пунктов, попадающих в зону лесных пожаров для проведения профилактической работы с населением. Кроме того, профессиональными огнеборцами проверяется состояние источников противопожарного водоснабжения, а по необходимости и оказывается помощь добровольным пожарным в обслуживании мотопомп.

На ежесуточном дежурстве в постоянной готовности находится более 300 единиц техники и 1100 специалистов в составе единого пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

Основная пожарная техника на период пожароопасного сезона оснащена пожарными стволами для тушения торфа, мотопомпами, воздуходувками-опрыскивателями и ранцевыми огнетушителями. Кроме того, в городах Гатчине, Выборге, Тихвине, Отрадном, Луге, Подпорожье на базе пожарных частей созданы опорные пункты тушения крупных пожаров. Вся работа по подготовке к пожароопасному периоду проводится совместно с органами местного самоуправления и Ленобллесом. Пожароопасный сезон в Ленинградской области уже объявлен.

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес 908-91-11, а также по телефону 112.