«Сад памяти» в селе Рождествено

«Сад памяти» - это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, сюда можно прийти и почтить память всех тех, кто сделал наше небо и землю мирными.

Место для закладки «Сада памяти» - территория около Рождественской школы - было выбрано не случайно. Ученики этой школы сохраняют и чтят память героев войны и труда, ведь юное поколение должно расти на достойных патриотических примерах.

Село Рождествено знаменито людьми, которые внесли неоценимый вклад в защиту, развитие и процветание нашей малой родины. Среди них - пионер-герой Николай Подрядчиков, гвардии-майор 120-й Гатчинской краснознаменной стрелковой дивизии Михаил Захаров, председатель совхоза имени В.И. Ленина Павел Терещенко, председатель Рождественского сельского совета Михаил Барабанов, директор Рождественской школы Михаил Брелов, главный врач Рождественской больницы Петр Кравцов, заслуженный художник России Леонид Птицын и многие другие.

Более десяти лет назад, в 2011 году, сотрудники Гатчинского лесничества, учащиеся и учителя Рождественской школы на Болотной улице - там, где в годы войны находился концлагерь военнопленных, на территории мемориального комплекса «Вечная слава, Вечная память» - посадили «Аллею памяти». С той поры прошло много лет, молодые деревца росли вместе с поколениями учеников, и уже в наши дни окрепшие деревья стоят живой стеной и оберегают покой и тишину погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Сад памяти» - новая страница истории нашего поселения и новая традиция. Традиция - это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. Имена наших односельчан и защитников войдут в историю «Сада памяти».

В день проведения акции были посажены именные саженцы лип. Почетное право первым посадить именное дерево было предоставлено главе администрации Рождественского поселения Сергею Сорокину, директору Рождественской школы Олегу Прокуратову и члену Совета общественной организации бывших малолетних узников Гатчинского района Ивану Мельникову.

В посадке именного саженца липы приняли участие потомки председателя сельского Совета народных депутатов Михаила Дмитриевича Барабанова - Ирина Михайлова с сыновьями Степаном и Даниилом.

В подготовке и проведении Международной акции принимали активное участие глава администрации Рождественского поселения Сергей Сорокин, его заместитель Сергей Агафонов, главный специалист Марина Домарацкая; депутаты местного самоуправления Елена Овсянникова, Михаил Морозов, Олег Прокуратов; представители Совета ветеранов Рождественского поселения и ветераны труда Мария Ляпугина, Марина Авикайнен, житель блокадного Ленинграда Зинаида Григолович, Римма Калашникова; заведующий сектором музея-усадьбы «Рождествено» Дмитрий Шумилов; сотрудники Гатчинского лесничества Владимир Серов, Ольга Кушакова, Александр Поляков, Юлия Пастьева. В акции приняли участие ученики Рождественской школы Таймураз Козаев, Роберт Тупицын, Ксения Пастьева.

Отдельные слова благодарности за разработку планировки «Сада памяти» - выпускнику Рождественской школы, инженеру по садово-парковому и ландшафтному строительству Егору Пастьеву. Также участники акции приносят благодарность ученикам и руководителям школьного лесничества «Зелёный дом» при Дивенской школе - Ольге Ресенчук и Ольге Кушаковой. Школьное лесничество уже много лет занимается сохранением лесов.

В акции приняли участие местные жители, которые принесли для посадки кусты декоративной сирени. Патриотический проект «Сад памяти» непременно будет иметь продолжение. Ближайшая перспектива проекта - оформление дорожек, установка скамеек для отдыха, оформление газонов, цветников, установка памятных именных знаков. Пройдёт немного лет и:

Весной оденется наш сад в наряд невесты,

И с юга птицы прилетят, и гнездам будет тесно.

Вот солнце летнее взойдет, в граните блики,

На плитах четное число цветов гвоздики…

Ольга Конечных, директор Рождественского ДК