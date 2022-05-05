Три бронзы гатчинских бадминтонистов

Из 17 регионов России на турнир приехали 119 спортсменов, чтобы выявить на кортах Саратова сильнейших в этой возрастной группе.

Гатчинские спортсмены завоевали три бронзовые медали. В мужском одиночном разряде отличился Игорь Пушкарёв, в женском парном разряде – Виктория Хрыкина.

Ещё одна медаль у гатчинских бадминтонистов в командном Первенстве. Георгий Петров, Игорь Пушкарёв, Виктория Хрыкина и Анастасия Фёдорова, уступив со счётом 3-2 команде Московской области, стали бронзовыми призёрами Первенства России.

Также в восьмёрку сильнейших попали: в мужской паре - Петров Георгий/Пушкарёв Игорь и в женской одиночке - Хрыкина Виктория.

Старший тренер сборной команды Ленинградской области по бадминтону В.П. Русских так прокомментировал выступление гатчинских спортсменов: «Первенство России до 19 лет всегда привлекает особое внимание, ведь это последний год, когда ребята играют по юниорам и будут переходить уже во взрослую группу. Выступление на данном Первенстве хорошо показало, кто готов идти дальше и соревноваться уже со взрослыми, а кому надо догонять лидеров. Наши ребята неплохо справились со своими задачами».