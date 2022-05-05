В Кобралово поймали вора

24 апреля сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району совместно с оперуполномоченным уголовного розыска задержал гражданина, обокравшего дом в Кобралово на Лесной улице.

В полицию поступила информация о том, что неизвестный злоумышленник проник в загородный дом и похитил с веранды инструменты стоимостью 16000 рублей. С похищенным скрылся. Оперативники установили местонахождение преступника, и в доме на Новой улице в Кобралово сотрудники Росгвардии и уголовного розыска задержали подозреваемого.

Гражданина доставили в Коммунарский отдел полиции. Преступника полностью изобличили в содеянном, похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением». Вор проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

По информации пресс-службы вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти