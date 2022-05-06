Праздничные выплаты к Дню Победы

Праздничные выплаты получат шесть категорий граждан в следующем размере:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - 10 000 рублей.

- лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог - 7 000 рублей.

- членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств - 7 000 рублей.

- жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, ветеранам боевых действий, лицам, участвовавшим в операциях по разминированию объектов и боевого траления на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, труженикам тыла, а также тем, кто проживал (родился) в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев - 7 000 рублей.

- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны - 4 000 рублей.

- гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - 3 000 рублей.

Выплата в автоматизированном режиме будет осуществляться гражданам, состоящим на учете в Центре социальной защиты населения Ленобласти, по одной из приоритетных категорий. Способ получения мер социальной поддержки такой же, как был принят ранее.

Консультацию по данным выплатам можно получить по единому номеру 8-800-350-06-05.