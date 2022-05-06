Российские регионы окажут помощь в восстановлении Мариуполя

Как сообщил Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, Донбасс посетили Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Они побывали в Мариуполе, посетили окрестности «Азовстали», завод имени Ильича и морской порт.

«Общение Кириенко с местными жителями было посвящено в основном восстановлению гражданской инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшему населению», – сообщил Интерфакс.

Помимо Мариуполя делегация во главе с Кириенко побывала и в Волновахском районе, а также на Донском химико-металлургическом заводе.