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Российские регионы окажут помощь в восстановлении Мариуполя

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал в Мариуполе. На встрече с местными жителями обсуждали вопросы помощи пострадавшему населению, восстановления гражданской инфраструктуры, в том числе с помощью регионов РФ.

Рубрики:  Общество

Как сообщил Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, Донбасс посетили Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Они побывали в Мариуполе, посетили окрестности «Азовстали», завод имени Ильича и морской порт.

«Общение Кириенко с местными жителями было посвящено в основном восстановлению гражданской инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшему населению», – сообщил Интерфакс.

Помимо Мариуполя делегация во главе с Кириенко побывала и в Волновахском районе, а также на Донском химико-металлургическом заводе.