«Газета без бумаги и «без расстояний». Президентская библиотека ко Дню радио

В 1945 году в честь юбилея со дня изобретения радио в СССР было принято решение считать 7 мая ежегодным праздником работников всех отраслей связи.

В том же году вышел сборник «50 лет радио» под редакцией радиофизика Александра Фортушенко. Познакомившись с этим сборником на портале Президентской библиотеки, можно проследить всю историю возникновения и развития радио за эти годы – как говорит автор предисловия, нарком связи СССР Константин Сергейчук – от ультракоротких волн, на которых начинал свои опыты Герц и осуществил первую радиосвязь Александр Попов, через длинные волны к коротким волнам и снова к ультракоротким на новой технической основе; от первых радиотелеграфных передач с аппаратом Морзе к буквопечатающим системам, фототелеграфной передаче и радиотелевидению.

С самого начала открытие первой линии радиосвязи в России послужило спасению человеческих жизней. В ноябре 1899 года для помощи севшему на камни в Финском заливе у острова Гогланд броненосцу «Генерал-адмирал Апраксин» Попов организовал радиосвязь между островом и портом Котка. На помощь броненосцу вышел ледокол «Ермак». Вскоре неподалёку оторвало льдину с людьми, и распоряжение для командира «Ермака» оказать помощь рыбакам Попов передал через радиостанцию на Гогланд, около которого находился ледокол. Рыбаки были спасены.

Попов впервые применил для приёма электромагнитных волн антенну. Чем выше передающая и приёмная антенны, тем больше дальность передачи, и антенны в то время поднимали на высоких мачтах, подвешивали к воздушному шару или змею.

В 1901 году итальянскому радиоинженеру Гульельмо Маркони удалось установить беспроволочную связь через Атлантический океан. К началу Первой мировой войны почти все русские военные суда были оборудованы отечественными радиоустановками. С началом войны быстрее пошло и развитие армейской радиосвязи.

Своих электронных ламп в России тогда не было, и работа радиосети зависела от импорта из Франции. Первую отечественную электронную лампу создал конструктор Михаил Бонч-Бруевич в 1915 году на Тверской радиостанции. Начальник радиостанции не разрешал заниматься в служебном помещении «посторонними» делами, и Бонч-Бруевич со всей лабораторией перебрался домой. Лампа была собрана на обеденном столе, просверлённом дырами, под стеклянным колпаком. Конструктор следил за работой поддерживавшего вакуум насоса и поливал водой замазку, залеплявшую щели и соединения… К 1919 было налажено уже серийное производство отечественных радиоламп.

Исключительное значение всех видов связи подчёркивал Владимир Ленин. Ленинское обращение по радио «Всем. Всем» 12 ноября 1917 года об образовании Советского правительства, переданное азбукой Морзе, можно рассматривать как начало радиовещания. В ноябре 1920 года Ленин писал Бонч-Бруевичу, в то время руководившему Новгородской радиолабораторией: «Газета без бумаги и „без расстояний“, которую Вы создаёте, будет великим делом».

Средства связи стали неотъемлемым элементом управления войсками и организации боев. Во время Великой Отечественной войны прошла испытания радиолокация, позволяющая обнаружить самолёты и корабли противника и вести по ним прицельную стрельбу в отсутствие видимости.

Но не только в этом была незаменимость радио. Например, во время блокады Ленинграда трансляционная сеть работала круглосуточно. Ночью и в часы перерыва вещания в сеть подавались звуки метронома, обычно – редкими тактами, а при объявлении тревоги – в частом темпе.

Ещё одно достижение первой половины XX столетия – передача изображений по радио, или радиофототелеграфия (фотоснимок 190×290 мм передавался за 15 минут). В 1931 году в СССР начались первые телепередачи с механическими системами, которые спустя несколько лет были вытеснены электронными. «Телевидение, являясь высшей формой радиовещания, расширит аудиторию и будет служить человечеству мощным оружием в деле культурного и политического воспитания», – предсказывали авторы сборника.

Таким представлено в сборнике 1945 года. зарождение и развитие радиосвязи, без открытия которой не были бы изобретены современные средства связи, начиная от стационарной телефонии и заканчивая обменом информацией через сеть Интернет.