«218 АРЗ» поздравил своих ветеранов с Днем Победы

Авиационные завод не забывает своих героев – тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников концлагерей. Некоторые ветераны совсем недавно ушли на заслуженный отдых и с теплотой спрашивают о коллегах. Те, кто давно уже на пенсии, тоже интересуются здоровьем ровесников-сослуживцев.

Нина Васильевна Морозова живет напротив здания предприятия, где когда-то работала, и часто вспоминает коллег. «Я всегда заглядываю, есть ли свет в помещении моей бригады. Я как пришла, так бригадиром и была, 40 лет так проработала», — рассказала женщина.

Среди ветеранов предприятия есть и известный гатчинский художник. Анатолий Александрович Кучеров написал немало картин, посвященных авиаторам и самолетам. Он пришел на 218 АРЗ в 1958 году транспортировщиком, затем работал производственным мастером и слесарем-сборщиком. В свои 92 года он теперь не часто берет в руки кисть, но с удовольствием рассказывает о картинах в домашней галерее.

Одна из ветеранов, Людмила Михайловна Торцева, при встрече с представителями 218 АРЗ с иронией напомнила, что «не зря двадцать лет бегала на завод через болото». Она работала на производстве в Войсковицах, самый короткий путь до него проходил через поля и трясину. Людмила Михайловна пришла на предприятие вслед за мужем и осталась жить в Новом Учхозе, поскольку завод предоставил семье квартиру в поселке.

Администрация АО «218 АРЗ» вместе с профсоюзной организацией ежегодно поздравляет своих ветеранов с 9 мая и вручает им денежную премию. Во время Великой Отечественной войны на территории завода находились авиаремонтные мастерские, где производился ремонт штурмовиков Ил-2 и пикирующих бомбардировщиков Пе-2.





Софья Лобанова