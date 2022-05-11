Область усиливает пожарную безопасность

Для защиты населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и садоводств Ленинградской области, подверженных угрозе ландшафтных пожаров, органам местного самоуправления рекомендовано принять профилактические меры пожарной безопасности. Соответствующее постановление подписал накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В числе профилактических мер ― создание противопожарной минерализованной полосы между населенными пунктами и лесными участками, очистка от отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также проверка работоспособности звуковой системы оповещения населения и источников наружного противопожарного водоснабжения. Доступ к ним местные власти должны обеспечить в любое время суток, а также убедиться в том, что для пожаротушения запаса воды достаточно. Комплекс этих мер позволит снизить риск возникновения серьезных пожаров на территории региона.

На ежесуточном дежурстве в постоянной готовности находится более 300 единиц техники и 1100 специалистов в составе единого пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области.

Важно помнить о личной ответственности каждого, соблюдать меры пожарной безопасности, не сжигать сухую траву и мусор на своих садовых участках.

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес: 908-91-11, а также по телефону 112.