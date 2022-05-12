На сцене Дворца искусств — вечер памяти Исаака Шварца

Вместе с музыкантами регионального оркестра легендарные романсы «Не обещайте деве юной», «Госпожа удача» и многие другие исполнят солисты Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодёжи.

Кроме произведений самого Исаака Иосифовича, прозвучат известные композиции Исаака Дунаевского, Родиона Щедрина, Микаэла Таривердиева, Геннадия Гладкова, Андрея Петрова, всех тех, чье творчество ценил Исаак Шварц. Начало концерта в 18.00.

С Ленинградской областью музыканта связывало многое — почти полвека он жил и работал в посёлке Сиверский Гатчинского района. В 2011 году в его доме, где он написал свои лучшие произведения, открылся музей, а в 2015 году день рождения Исаака Шварца вошло в перечень официальных памятных дат Ленинградской области.