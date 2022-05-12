На «Тавриду» — за новыми возможностями для самореализации
Молодые деятели культуры и искусств из Ленинградской области могут успеть подать заявку на Фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ».
Рубрики: Молодежь
Фестиваль пройдет с 12 по 16 июля в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Подать заявку на участие необходимо до 31 мая на сайте tavrida.art. Главной темой мероприятия станет поиск возможностей и поддержки в условиях «новой экономики» и импортозамещения.
Стать участниками фестиваля могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Традиционно на площадку приедут молодые деятели культуры и искусств, блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ, волонтеры. Впервые к событиям фестивальной программы присоединятся студенты средних и высших учебных заведений.
Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».
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