На «Тавриду» — за новыми возможностями для самореализации

Фестиваль пройдет с 12 по 16 июля в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Подать заявку на участие необходимо до 31 мая на сайте tavrida.art. Главной темой мероприятия станет поиск возможностей и поддержки в условиях «новой экономики» и импортозамещения.

Стать участниками фестиваля могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Традиционно на площадку приедут молодые деятели культуры и искусств, блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ, волонтеры. Впервые к событиям фестивальной программы присоединятся студенты средних и высших учебных заведений.

Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».