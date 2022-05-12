От плотника до реформатора: область рассказывает о жизни Петра I

Новая экспозиция предлагает посетителю взглянуть на Россию и ее правителя глазами иностранца Юста Юля: восхититься умом, находчивостью, отвагой Петра, подивиться некоторым привычкам и характеру, осознать масштабы деятельности, погрузившись в исторические события, и – в конце концов – составить собственное мнение об императоре.

На выставке будут представлены экспонаты из собрания музеев, расположенных в городах современной Ленинградской области, где когда-то побывал Юст Юль: Ивангород, Шлиссельбург, Лодейное Поле и Новая Ладога. Предметы эпохи – пушечные ядра, гвозди, плотницкие инструменты, фрагменты кораблей и снасти – покажут, сколько неожиданных профессий освоил «царь-плотник» за свою жизнь.

Удивиться тому, как менялось восприятие образа Петра, помогут портреты царя разного времени: от живописных изображений и гравюр XVIII века до современных медальонов и карикатур.

Дополнит впечатление интерактивная зона: гостям предстоит решить, какая из ипостасей личности Петра наиболее значима в оценке его роли в истории. Свой голос гости будут отдавать, забивая символический гвоздь в деревянные плашки, на которых перечислены такие характеристики, как «великий царь», «флотоводец», «плотник».

Посещение выставки закончится на веселой ноте: желающие могут сфотографироваться в образе императора, примерив парики и «петровские усы» в специальной фотозоне.