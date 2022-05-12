Страховку от клещей можно приобрести в любом отделении почты Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Страховой полис «Антиклещ» доступен во всех отделениях Почты России. Его можно приобрести с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона, не выходя из дома. Многие клиенты предпочитают оформлять страховую услугу сразу для всех членов семьи.

Стоимость страховой программы составляет 390 рублей. Полис гарантирует застрахованному лицу высококвалифицированную медицинскую помощь, направленную на обследование, профилактику, лечение клещевого энцефалита и других болезней, передающихся через укус клеща на сумму до 500 000 рублей. Договор добровольного медицинского страхования вступает в силу через семь календарных дней после приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного до полного исчерпания страховой суммы.

Страховые программы, которые реализуются в почтовых отделениях, соответствуют действующему в этой области законодательству. В течение двух недель с момента оформления договора страхования клиент может обратиться в страховую компанию для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере.