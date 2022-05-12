Вахта памяти – 2022

Участники отрядов находят, идентифицируют останки пропавших без вести бойцов, а затем проводят торжественные церемонии захоронения с воинскими почестями.

В 2022 году всероссийская акция «Вахта памяти» открыла тридцать четвертый сезон. 2,5 тысячи поисковиков приехали в Ленинградскую область и направились в Выборгский, Киришский, Кировский, Подпорожский и Тосненский районы. Кстати, именно под Тосно в этом году пройдут самые масштабные поисковые работы. Здесь же, на Тельмановском рубеже, состоялось торжественное открытие «Вахты памяти — 2022».

В поселке имени Тельмана Тосненского района, где 55-ая армия Ленинградского фронта вела тяжёлые и кровопролитные бои, собрались участники поисковых отрядов, ветераны и представители областной администрации.

— Более 2800 бойцов были преданы земле. Стали известны 249 имен красноармейцев. Эта работа важна в первую очередь для нас с вами, для молодежи.

В то сложное время, в которое мы с вами живем, нестабильное время, очень важно пройти с кристальной памятью о тех подвигах, которые были совершены нашими предками на нашей земле, — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия, Владимир Цой.

Поисковая экспедиция «Ленинградский фронт» в Тосненском районе начала свою работу 20 апреля.

Команда в 270 человек из 12 регионов нашей страны продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений. Имена пропавших без вести бойцов Ижорского батальона устанавливают по личным медальонам и подписным вещам.

Всероссийская «Вахта Памяти» включает в себя не только поисковую деятельность, но и торжественные церемонии захоронения останков солдат, а также передачу личных вещей потомкам. И если сами раскопки ведутся лишь весной и летом, то поисковая деятельность не прекращается круглый год. Зимой участники экспедиций тщательно изучают архивные документы, воспоминания ветеранов, чтобы наметить маршрутный лист для работы на местах боевых действий.

Наталья Бутакова,

Фото: Илья Бутаков