Разместил фото гитлеровцев на сайте «Банк памяти»

Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Ленинградской области, обвиняемого в реабилитации нацизма.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ: распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично.

5 мая 2020 года обвиняемый, имея умысел на реабилитацию нацизма, с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения к Дню Победы, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в интернете фотоизображение солдат вермахта в военном обмундировании с оружием и боеприпасами для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал факт размещения фотоматериала, при этом он осознавал, кем являлись изображенные на нем лица. Следователями был проведен значительный комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведен ряд сложных судебных экспертиз.

В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.