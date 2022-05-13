В регионе стартует месячник антинаркотической направленности

С 26 мая по 26 июня в регионе пройдет антинаркотический месячник, цель которого ― сформировать антинаркотическое мировоззрение у детей и взрослых, повысить активность ленинградцев по информированию правоохранительных органов о фактах правонарушений в этой сфере, популяризация здорового образа жизни в молодежной среде и развитие физического и творческого потенциала юных ленинградцев. В течение традиционного антинаркотического месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией, детей, подростков и их родителей ждут спортивные состязания, творческие конкурсы, захватывающие квесты и туристические походы, а также лекции и беседы.

До 26 июня в рамках месячника в муниципальных районах Ленинградской области пройдут информационно-познавательные мероприятия «Мы выбираем жизнь», тематические программы «Здоровое поколение», детские спортивные состязания «Спорт и жизнь», художественные и фотоконкурсы для детей и подростков, лекции и круглые столы для детей и родителей, индивидуальных бесед, книжная выставка «Не отнимай у себя завтра. Молодежь Ленинградской области за здоровый образ жизни», проект «Здоровый образ жизни с книгой», летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», областные соревнования по настольному теннису «Турнир семейных команд», юношеские соревнования по тяжелой атлетике «Богатырские игры», туристические походы, соревнования по спортивному ориентированию «Лужский рубеж», «Яркий мир», «Белые ночи» и «Кубок Карельского перешейка», а также патриотические смены для подростков в Центре Молодежный, фестиваль «Паруса Выборга», квест-игры, тренинги и другие мероприятия.

В рамках месячника с 26 мая по 26 июня 2022 года будет работать «телефон доверия» территориальных органов МВД в Гатчинском районе: 8 (81371) 22570.