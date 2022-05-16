«Большая перемена» ждёт школьников из ДНР и ЛНР

Школьники из Донецкой и Луганской народных республик в 2022 году смогут заявить о себе в новом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена», входящего в линейку президентской платформы «Россия - страна возможностей», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

По его словам, в ДНР уже 27 тысяч школьников хотят зарегистрироваться для участия в конкурсе «Большая перемена». Кроме того, школьники из Донбасса смогут заявиться для участия в специальном треке конкурса «Планета Большая перемена». Победа в нем даст возможность поехать в международный центр «Артек».

Напомним, что для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online. Партнером международного трека конкурса выступит Россотрудничество. Конкурсанты смогут принять участие в 12 тематических направлениях: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность. Победители получат путевки в международный центр "Артек", путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, денежные премии и гранты на обучение или запуск стартапа.