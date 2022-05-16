Область ― в десятке лидеров

«Мы сохраняем свои позиции в рейтинге ― стабильно входим в первую десятку уже несколько лет. По итогам прошлого года у нас хорошие экономические показатели, с учетом этой крепкой базы и сбалансированного бюджета, мы уверены, что выполним все наши социальные обязательства в 2022 году и поддержим наш бизнес в условиях санкционного давления», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, уровень безработицы и другие. Так, в 2021 году индекс промышленного производства Ленинградской области составил 107,6%, а объем отгрузки товаров увеличился на треть ― до 1,7 трлн рублей. В экономику региона было инвестировано почти 443 млрд рублей ― рост на 5,6% к уровню 2020 года. По этому показателю область входит в ТОП-10 среди субъектов Российской Федерации. Рост отмечался и в сфере предпринимательства ― на 7,7% увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства и составило 69,4 тысячи. Численность занятых в этой сфере вросла до 253 тысяч человек ― плюс 26,6 тысяч к 2020 году.

В прошлом году регион вернулся к допандемийному низкому уровню безработицы ― на 1 января 2022 года численность официально зарегистрированных безработных составила 4,4 тысяч человек, а уровень безработицы снизился до 0,5% от численности рабочей силы.

Областной бюджет профинансировал все социальные обязательства, в том числе, связанные с поручениями Президента России, продолжил сокращать непригодное для проживания жилье и уделил большое внимание образованию. В 2021 году выросли поступления по всем основным региональным налогам, при этом налоговая политика Ленинградской области осталась стабильна. За год в казну региона поступила рекордная сумма безвозмездных поступлений — 26,1 млрд рублей, что связано, в первую очередь, с национальными проектами и с федеральной помощью по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среднедушевые денежные доходы населения выросли на 9,1% и составили 36273 рублей. По динамике реальных денежных доходов населения область занимает 13 место среди субъектов Российской Федерации.

Как отмечают эксперты РИА Рейтинг, лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности и в среднесрочной перспективе сохранят свои позиции или изменят их очень незначительно. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП России.