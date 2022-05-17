Корюшка под солнцем!

Областной туристский фестиваль «Корюшка идёт!» с каждым годом становится всё более масштабным и разнообразным событием: как по количеству участников, так и по качеству культурной программы. В этом году мероприятие проходило уже в четвёртый раз, и местные жители ждали его с радостью и предвкушением.

РЫБУ В ВОДУ!

Символичным стартом для всего фестиваля стала традиционная акция «Зарыбление». В реку Волхов выпустили 1200 мальков сига: эта ценная промысловая рыба семейства лососевых прекрасно чувствует себя в наших водоёмах. В воду отпускали совсем маленьких рыбок, но пройдет время, и эта молодь наберёт вес вплоть до нескольких килограммов. Чем не мечта рыбака?

В акции, которая проводится в рамках госпрограммы по восстановлению запасов водных биоресурсов Ладожского озера, могли принять участие все желающие. Вслед за губернатором региона Александром Дрозденко, выпустившим первую партию мальков, подтянулись местные жители и гости фестиваля.

— Мы должны всегда помнить, что богатство природы не бесконечно, и когда человек своими руками преумножает это богатство, он сам духовно обогащается. Я, как бабушка двух внуков, с удовольствием привела их посмотреть на это действо. Уверена, что такие жизненные уроки запомнятся им навсегда, — поделилась своим мнением гостья фестиваля, жительница Новой Ладоги Светлана Петровна.

Не только корюшкой и сигом богата Ленинградская область. Как отметил на открытии фестиваля Александр Дрозденко, регион входит в тройку лидеров по производству рыбной продукции.

— Ладожская корюшка известна во всем мире, она вкусна, востребована и популярна у потребителя, но для меня важно, что на фестивале «Корюшка идёт!» представлены десятки рыболовецких предприятий и рыбохозяйств, которые занимаются производством готовой продукции и из других сортов рыбы. У нас в области выращивают форель, лосось, осетра, сомов и карпов, также на фестиваль привозят продукцию из соседних регионов Северо-Запада, и мы видим, что мероприятие в Новой Ладоге объединяет рыболовецкую отрасль всей области, — рассказал губернатор.

ПЕТРОВСКИЙ МАСШТАБ

На набережной Ладожской флотилии в этот день разместились атмосферные тематические площадки. Например, «Ярмарка ремесел», где желающие могли выковать себе амулет на удачу, а также «Рыбацкая деревня» с настоящими парусными шхунами, в точности повторяющими рыболовные суда прошлых веков. Особым вниманием маленьких гостей фестиваля пользовалась арт-зона «Петровские потехи». Оказывается, роспись по дереву, обработка кожи и плетение ремешков интересны школьникам не меньше, чем модные гаджеты!

Неизгладимое впечатление произвела на зрителей историческая реконструкция «Пётр I на Ладоге». Строевые упражнения и имитация боя с выстрелами из мушкетов и фальконетов наделали много шуму и вызвали бурный восторг у зрителей. Сам Пётр I, в сопровождении гвардейцев явившийся верхом на коне, открыл культурную часть программы приказом о назначении корюшки главной рыбой Ладоги!

Особое внимание к фигуре Петра I в этом году не случайно — мероприятие приурочено к празднованию 350-летия со дня рождения императора. Тем более, что именно Пётр I в 1705 году поддержал рыбаков, которые ловили «царь-рыбу», как называл корюшку сам правитель.

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРО-ЗАПАДА

Сердцем фестиваля стала кухня под открытым небом, где мастера-кулинары готовили корюшку по традиционному рецепту. Наибольшим спросом, разумеется, пользовалась жареная корюшка по классическому рецепту: рыба, соль, масло, живой огонь — и больше ничего.

Для тех, кто больше любит ловить рыбу, чем есть её, прямо на берегу Волхова проходил конкурс рыбацкого мастерства. В этом году на удочку победителя попались 12 рыб. Впрочем, судя по довольным лицам «проигравших», для них важнее всего была не победа, а участие. Тем более, что клевала рыбка в день фестиваля «на ура».

— Я первый раз посещаю фестиваль «Корюшка идёт!», мне очень здесь понравилось, всё интересно и познавательно, чувствуется отличное настроение гостей фестиваля. Самое главное, что хочу отметить — как много качественной и разнообразной рыбопродукции здесь представлено. По моему мнению, это самый масштабный гастрономический фестиваль на Северо-Западе. Это событие — жемчужина Северного ожерелья России, — поделилась своим мнением полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном округе Любовь Совершаева.

Также в рамках мероприятия прошёл «Петровский фестиваль уличной культуры» — молодежные соревнования в Skate и Hip-hop. Ну, а завершился праздник выступлением популярных артистов — группы «Марсель», кавер-группы «High Tower», ансамбля песни и пляски «Хохлома», кавер-группы «F.S.B» и фейерверком над водой.

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