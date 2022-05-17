Россия открывает «Новые горизонты»

Марафон Российского общества «Знание» стартовал сегодня, 17 мая, в 10.00. Его можно посмотреть и онлайн по ссылке https://marathon.znanierussia.ru. Ключевая тема – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.

Просветительский марафон объединил на своих площадках более 160 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На нем выступят пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков с лекцией на тему «Информационные войны. Игра без правил»; зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который затронет вопросы управления научно-технологическим развитием России; министр финансов РФ Антон Силуанов, который раскроет тему финансового суверенитета России. К марафону присоединятся глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин, член национальной паралимпийской сборной Беларуси пловец Алексей Талай, скрипач Пётр Лундстрем, лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, депутат Госдумы Александр Хинштейн, председатель совета директоров ПАО «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон и многие другие.

Программа марафона включает 5 тематических треков: «Роль России в мире», «Мы вместе», «Новые горизонты. Экономика», «Новые горизонты. Наука», «Новые горизонты. Информационные технологии».

Также на марафоне состоится финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. В финале встретятся 88 команд: 85 команд от разных регионов России, а также команды Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена».

Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров Просветительского марафона «Новые горизонты» на сайте https://marathon.znanierussia.ru и в группе ВКонтакте vk.com/znanierussia.